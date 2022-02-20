Отказ РФ от консультаций в рамках Будапештского меморандума не является основанием для их не проведения, – Кулеба

Подписание Бупештского меморандума, 5 декабря 1994 года Отказ России от консультаций в рамках Будапештского меморандума, которые созывает Украина, не является основанием для их не проведения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в Facebook.

- Могу добавить один элемент: отказ Российской Федерации от проведения таких консльтацій по мнению Украины не должна влиять на решения других государств-гарантов по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе. Поэтому отказ России не является основанием для не проведения консультаций. Впрочем мы надеемся, что РФ все же подтвердит свое участие, - сказал министр.

- Далее, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий, - добавил он.

Относительно созыва самих консультаций, дипломат отметил, что Украине нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности государства, и она над этим будет работать.

- Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем, искренне, с добрыми намерениями, и мы сейчас обратимся во исполнение Президента ко всем государствам-гарантам по Будапештскому меморандуму провести консультации. Но не просто провести консультации, а выйти из этих консультаций с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины, - говорит Кулеба.

Как известно, накануне Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума.

Справка

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон № 248/94-ВР «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года», где одним из пунктов указано: «6. Настоящий Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа».