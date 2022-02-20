«Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 151 страны мира», - Госстат Николаевской области

В 2021 году представители николаевского бизнеса провели с внешнеторговых операций с партнерами из 151 страны мира и экспортировали товаров на 3 миллиарда 457 миллионов долларов США.

Об этом свидетельствует информация Госстата Николаевской области.

«В 2021 году экспорт товаров составил 3 миллиарда 457 миллионов долларов США, или 153,7% по сравнению с 2020 г., импорт – 1 миллиард 193 миллиона 900 тысяч долларов или 151,2%. Положительное сальдо составило 2 миллиарда 263 миллиона 200 тысяч долларов (в 2020 г. – 1458,7 млн.долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,9 (в 2020 г. – 2,85). Внешнеторговые операции производились с партнерами из 151 страны мира», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в главном управлении статистики Николаевской области опубликовали экспресс-выпуск о том, как в 2020-м году на Николаевщине обстояли дела с внешней торговлей.