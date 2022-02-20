Соцсеть Трампа Truth Social 21 февраля планируют выпустить в Apple App Store

Новое детище бывшего президента США Дональда Трампа, социальная сеть Truth Social, вероятно, должно появиться в App Store компании Apple в понедельник.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет УНН.

Сообщается, что поздно вечером в пятницу, 18 февраля, верифицированный аккаунт директора по продукции новой сети «Билли Б.» ответил на вопросы о приложении от людей, приглашенных использовать его на этапе тестирования.

Один пользователь спросил, когда приложение, которое было доступно на этой неделе для бета-тестировки, станет доступным и для публики.

«В настоящее время мы планируем выпустить приложение в магазине Apple App Store в понедельник, 21 февраля», — ответил исполнительный директор.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. После этого он пытался чтобы найти новую площадку и вел переговоры с несколькими различными платформами.

В итоге компания Trump Media & Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети.