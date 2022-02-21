Болгария обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз

Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины. Таким образом, уже восемь государств-членов Европейского Союза поддержали этот документ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, во время брифинга по итогам Мюнхенской конференции.

Кулеба напомнил, что накануне на рамках Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Болгарии Кириллом Петковым.

«С ним он подписал декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины. Это уже восьмая такая декларация. То есть практически треть членов ЕС уже официально подтвердили европейскую перспективу Украины», - отметил глава МИД.

По его словам, на встречах с лидерами европейских стран он заявлял о готовности предоставить Украине европейскую перспективу.

«Четко определить и четко сказать, что Украина будет членом Европейского Союза. И это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четкий сигнал России: что бы вы там ни делали, к каким провокациям не прибегали бы, Украина является европейским государством во всех смыслах и будет членом Евросоюза», – добавил Кулеба.

Он также уточнил, что даже те европейские страны, которые скептически относились к членству Украины в ЕС, начали задумываться над этим вопросом.

Президент Владимир Зеленский подтвердил факт подписания в своем Twitter.

«У наших стран общие энергетические вызовы, которые можем преодолевать вместе. Приветствую подписание совместной декларации между Украиной и Болгарией в поддержку европейской перспективы нашего государства!» – написал он.

На полях #MSC зустрівся з Прем'єр-міністром 🇧🇬 @KirilPetkov. У наших країн спільні енергетичні виклики, які можемо долати разом. Вітаю підписання спільної Декларації 🇺🇦 та 🇧🇬 на підтримку європейської перспективи нашої держави! Вдячний за підтримку! pic.twitter.com/AHOGDKFCJl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

В свою очередь, Премьер Болгарии Кирилл Петков опубликовал фото с церемонии подписания документа.

With President 🇺🇦 @ZelenskyyUa we signed a joint declaration in support of Ukraine’s European perspective. We share energy and security concerns, but also hope for deescalation of the tensions in the region. https://t.co/xVNmDS9yXh pic.twitter.com/ugD9B47Tka — Kiril Petkov (@KirilPetkov) February 19, 2022

Известно, что большинство украинцев поддерживают вступление в Евросоюз и НАТО.

Напомним, что ранее, президент Эстонии заявила, что Украину от вступления в Евросоюз отделяет «несколько световых лет».