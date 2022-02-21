Замазеева не видит проблемы в проведении аудита на николаевском КП «Фармация»: «Я не сомневаюсь в бывшем директоре»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева анонсировала проведение аудита на коммунальном предприятии «Фармация», отметив, при этом, что не сомневается в профессионализме бывшего руководителя Евгении Редькиной.

Об этом она сообщила в эфире программы «Новий день» на радио «Суспільне».

Замазеева отметила, что проблемы в проведении аудита нет, однако она не сомневается в профессионализме прошлого руководства КП, добавив, что Евгения Редькина решала проблемы предприятия и не обращалась за помощью.

— Если хоть у кого-то из представителей депутатского корпуса есть сомнения, я считаю, что это вообще не проблема. Но со своей стороны я могу сказать, что я не сомневаюсь в бывшем директоре и в корректности ведения самого предприятия. Мы знаемо их проблемы, она выполняла все свои функции и даже не обращалась к нам за помощью, я считаю, что это уже говорит о высоком уровне профессионализма, - сказала Замазеева.

При этом, аудит все же будет, и Редькина к нему присоединится.

— Аудит мы обязательно закажем, я думаю, руководитель присоединится для того, чтоб помочь и ответить на все вопросы, - добавила глава облсовета.

Как известно, в среду, 16 февраля, в областном совете, под руководством главы Анны Замазеевой и ее заместителя Владимира Фроленко прошло заседание с исполняющей обязанности КП «Фармация» Татьяной Дидан. В ходе заседания Дидан рассказала о текущих и простроченных долгах предприятия, а Фроленко постоянно склонял ее к тому, чтобы она сказала, что долги КП и все сопутствующие проблемы спровоцировало именно предыдущее руководство.

После этого бывшая руководительница коммунального предприятия «Фармация» Николаевского областного совета Евгения Редькина ответила на критику заместителя главы областного совета, депутата от фракции «Оппозиционная платформа –«За життя» Владимира Фроленко, который возмутился долгам на КП и заявил, что необходимо было провести аудит.