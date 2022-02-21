Глава Николаевского облсовета заявила, что видит развитие КП «Фармация» в социальном направлении, для чего им надо выделить денег

Коммунальное предприятие «Фармация» Николаевского областного совета необходимо развивать в социальном направлении, для этого им нужно выделить средства из бюджета.

Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева в эфире программы «Добрый день» на радио «Суспільне».

Глава облсовета отметила, что получила отклик от местных жителей с просьбами не закрывать социальные аптеки КП «Фармация», поэтому развивать социальное направление необходимо. Для этого предприятие нужно дотировать из бюджета.

— На сегодняшний день я получила действительно уже около восьми писем, люди говорят о том, какая большая необходимость, просят не закрывать аптеки, потому что люди не могут добраться до ближайших коммерческих аптек. Во-вторых, наши аптечные пункты «Фармация» выполняли очень важную социальную роль, они отпускали наркотические средства по рецептам, которые необходимы населению. Поэтому, мы должны обязательно в ближайшее время рассмотреть вопрос касательно суммы необходимого финансирования и вынести на ближайшую сессию, чтоб обеспечить наше коммунальное предприятие, чтоб оно и дальше могло выполнять социальную функцию, - сказала Замазеева.

В связи с этим она попросила нынешнюю исполняющую обязанности директора КП Татьяна Дидан подготовить расчеты по предприятию.

— Мы пригласили исполняющего обязанности директора «Фармации» предоставить на следующую среду их расчеты до конца года, как минимум, и мы будем, все-таки, рассматривать в депутатском корпусе, чтоб КП было социального направления. Поскольку на сегодняшний день их устав предусматривает только получение прибыли. То есть, это не социальная история, но мы должны сделать так, чтоб в нашем коммунальном предприятии «Фармация» люди смогли купить лекарства по самым низким ценам, - добавила глава областного совета.