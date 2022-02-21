Глава Николаевского облсовета заявила, что видит развитие КП «Фармация» в социальном направлении, для чего им надо выделить денег

Коммунальное предприятие «Фармация» Николаевского областного совета необходимо развивать в социальном направлении, для этого им нужно выделить средства из бюджета.
Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева в эфире программы «Добрый день» на радио «Суспільне».
Глава облсовета отметила, что получила отклик от местных жителей с просьбами не закрывать социальные аптеки КП «Фармация», поэтому развивать социальное направление необходимо. Для этого предприятие нужно дотировать из бюджета.
— На сегодняшний день я получила действительно уже около восьми писем, люди говорят о том, какая большая необходимость, просят не закрывать аптеки, потому что люди не могут добраться до ближайших коммерческих аптек. Во-вторых, наши аптечные пункты «Фармация» выполняли очень важную социальную роль, они отпускали наркотические средства по рецептам, которые необходимы населению. Поэтому, мы должны обязательно в ближайшее время рассмотреть вопрос касательно суммы необходимого финансирования и вынести на ближайшую сессию, чтоб обеспечить наше коммунальное предприятие, чтоб оно и дальше могло выполнять социальную функцию, - сказала Замазеева.
В связи с этим она попросила нынешнюю исполняющую обязанности директора КП Татьяна Дидан подготовить расчеты по предприятию.
— Мы пригласили исполняющего обязанности директора «Фармации» предоставить на следующую среду их расчеты до конца года, как минимум, и мы будем, все-таки, рассматривать в депутатском корпусе, чтоб КП было социального направления. Поскольку на сегодняшний день их устав предусматривает только получение прибыли. То есть, это не социальная история, но мы должны сделать так, чтоб в нашем коммунальном предприятии «Фармация» люди смогли купить лекарства по самым низким ценам, - добавила глава областного совета.
Как известно, в среду, 16 февраля, в областном совете, под руководством главы Анны Замазеевой и ее заместителя Владимира Фроленко прошло заседание с исполняющей обязанности КП «Фармация» Татьяной Дидан. В ходе заседания Дидан рассказала о текущих и простроченных долгах предприятия, а Фроленко постоянно склонял ее к тому, чтобы она сказала, что долги КП и все сопутствующие проблемы спровоцировало именно предыдущее руководство.
После этого бывшая руководительница коммунального предприятия «Фармация» Николаевского областного совета Евгения Редькина ответила на критику заместителя главы областного совета, депутата от фракции «Оппозиционная платформа –«За життя» Владимира Фроленко, который возмутился долгам на КП и заявил, что необходимо было провести аудит.