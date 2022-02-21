Для комфорта более 30 воспитанников в селе Синюхин Брод обновляют сад «Малыш»

Дошкольное учебное заведение «Малыш» в селе Синюхин Брод на Первомайщине превращают в современное пространство для детей.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Социально важный объект реконструируют в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».
На сегодняшний день там уже смонтирована кровля и устроена канализация, водопровод и отопление.
На смену старым окнам рабочие установили металлопластиковые стеклопакеты. Также обустроили наружную лестницу (пожарный выход), почти закончили ограждение территории и провели работы по устройству наружного освещения.
Благодаря реконструкции удастся улучшить условия пребывания детей в заведении. Также там появятся пандусы и другие элементы.
Напомним, на Конгрессе региональных властей озвучили несколько проектов Николаевщины – в их числе трасса и велодорожка вдоль побережья.