Китайский корабль попытался «ослепить» лазером самолет ВВС Австралии

Правительство Австралии потребовало от командования флота армии Китая объяснения «лазерной атаки» на самолет, который проводил мониторинг к северу от побережья континента.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на CNN.

Инцидент вышел в публичную плоскость 19 февраля, когда силы обороны Австралии заявили, что корабль ВМС Китая применил лазер для того, чтобы «подсветить» кабину самолета P-8A Австралийских ВВС. Самолет вел штатную разведку над Арафурским морем в исключительной морской экономической зоне страны. Корабль был опознан военными экспертами как десантный транспорт-док Jinggang Shan.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к китайскому правительству с требованием объяснить «угрожающие» действия, предположительно совершенные кораблем ВМС Китая. Он подчеркнул, что такие действия представляют опасность для любого самолета.

Использование лазера против самолета представляет опасность, так как может дезориентировать и даже на время ослепить пилота и создает угрозу потери управления воздушным судном.

Напомним, ранее Тайвань заявил о масштабном вторжении китайских военных самолетов.