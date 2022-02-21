Саакашвили в знак протеста против политического преследования вновь объявил бессрочную голодовку

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку.

Об этом он заявил на судебном процессе 21 февраля, пишет «Эхо Кавказа».

- С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом, - заявил Саакашвили.

Политик говорит, что его здоровье – второстепенный вопрос. На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и летальному исходу.

- Моё требование – оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созванный Народным защитником, и центр «Эмпатия», – сказал Саакашвили.

Впервые Саакашвили объявил голодовку 1 октября 2021 года – после того как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.

Напомним, что бывший президент покинул Грузию в 2013 году, после он был объявлен в розыск. В стране против Саакашвили открыли четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. Саакашвили является гражданином Украины, главой Исполнительного комитета реформ Нацсовета реформ Украины.