В «Слуге Народа» собирают подписи, чтоб исключить нардепов Трухина и Кузьминых

Во фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины собирают подписи за исключение народных депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram-канале со ссылкой на цитату главы фракции Давида Арахамию.

По словам Арахамии, подписные письма для сбора голосов будут розданы.

«Народным депутатам от «Слуги Народа» будут розданы подписные письма для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых», - сказал Арахамия.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск. 7 февраля нардеп явился в НАБУ.

Также напомним, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В «Слуге Народа» намерены исключить Трухина из партии. В МВД, в свою очередь, отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии «Слуга Народа» народного депутата Александра Трухина.