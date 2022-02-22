Депутат Киевсовета от СН Трубицын, подозреваемый в получении ₴1,3 миллиона взятки, на период следствия приостановил членство в партии

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, которому ранее НАБУ сообщило о подозрении, остановил свое членство в партии «Слуга Народа» на период следствия.

Об этом говорится в сообщении главы партии Елены Шуляк.

Как известно, 9 февраля НАБУ задержало депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына и его сообщников из мэрии Киева в вымогательстве 1,4 миллиона гривен у предпринимателя. Среди подозреваемых: депутат Киевского городского совета, помощник депутата Киевсовета, директор коммунального предприятия, два заместителя директора коммунального предприятия, приближенное к депутату лицо.

«Сегодня получила его заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований. Поэтому мы «отпустили» Трубицына», - отметила Елена Шуляк.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало оперативное видео переговоров участников по делу депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Трубицына, подозреваемого в получении 1,3 миллиона гривен взятки.

Также напомним, что взяткодателем в деле Трубицына является бывший глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко. По данным следствия, в 2021 году Максименко познакомился с помощником Трубицына Белинским. Он обговаривали, как организовать передачу взятки за то, чтобы Максименко получил право на торговлю в передвижных магазинах (купавах).