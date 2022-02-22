Апелляционный суд отменил решение по иску Федоровой о временном запрете проводить конкурс на место директора николаевской «инфекционки»

Николаевский апелляционный суд отменил решение Ленинского райсуда об обеспечении иска бывшей руководительницы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланы Федоровой, которым облсовету временно запретили проводить конкурс для определения нового директора больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, это определение об обеспечении иска Ленинский райсуд вынес в рамках иска об отмене решения об увольнении Светланы Федоровой с поста директора коммунального некоммерческого предприятия.

Николаевский областной совет подал апелляционную жалобу на это решение.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Николаевским апелляционным судом апелляционную жалобу Николаевского областного совета - удовлетворено, определение Ленинского районного суда от 12 января 2022 года - отменено и принято новое судебное решение», – сообщили в апелляционной инстанции.

Суть нового решения в пресс-службе суда не назвали. По информации «Преступости.НЕТ», полный текст суд пропишет в течение пяти дней.

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.