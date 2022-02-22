«Мы работаем, ситуация контролируется»: Глава Николаевской ОГА Ким рассказал о поддержке терробороны в области

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заверил, что ситуация с поддержкой и развитием территориальной обороны в области контролируется.

Об этом он заявил у себя на странице в Facebook.

«Сегодня состоялось совещание с руководящим составом территориальной обороны Николаевской области и председателями райгосадминистрации. Отдельно остановились на вопросе материального и технического обеспечения Сил ТрО Николаевщины. Сейчас активно вовлекаем в этот процесс ответственный бизнес и территориальные общины», - написал глава ОГА.

Он отметил, что терроборона – это самостоятельный род сил ВСУ, со своими бригадами, батальонами, ротами и командирами из числа кадровых военных, которые подчиняются Главнокомандующему ВСУ. Отличие состоит в том, что основной состав бойцов – резервисты.

«Все должны понимать, что цель терробороны – это сдерживание. Именно они при необходимости обеспечивают спокойствие, правопорядок и охрану важных объектов, пока основные силы будут выполнять свои задачи. Поэтому сотрудничество местных властей с Силами территориальной обороны – это залог нашего с вами покоя. Итак. Мы работаем, ситуация контролируется. Однако должны быть готовы на все 100%», - добавил Виталий Ким.

Напомним, Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объявила сбор средств на поддержку и развитие территориальной обороны Николаевской области.