Зеленский и «Слуга народа» продолжают возглавлять предвыборные рейтинги, - соцопрос

В Украине лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 24,6% избирателей, определившихся с выбором и намеренных голосовать.

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг», опираясь на данные опроса, проведенного 11-18 февраля.

Петра Порошенко поддерживают 18% избирателей, Юлию Тимошенко – 9,5%, Юрия Бойко – 8,3%. За Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 7,5%, Дмитрия Разумкова – 6,9%, Евгения Мураева – 5,9%, Владимира Гройсмана – 5,3%.

Рейтинг политических сил возглавляет партия «Слуга народа», её готовы поддержать 19,6% избирателей, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» могут проголосовать 17,7%, «Батьківщину» – 11,5%, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 9,5%. Партия «Сила и честь» может набрать 7,6%, партия Разумкова «Розумна політика» – 6,7%, партия Мураева «Наши» – 5,4%, партия «Украинская стратегия Гройсмана» – 4,8%.

Всего опросили 4800 респондентов, погрешность в данных рейтингов – не более 1,4%.