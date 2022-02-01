30 лет простоял и еще простоит: Члены «бюджетки» Николаевского облсовета отложили вопрос по финансированию проекта реконструкции для ДОФа

фото: архив Члены комиссии по вопросам бюджета Николаевского областного совета отложили вопрос о перераспределению 4,4 миллионов гривен на подготовку проектно-сметной документации для реставрации Дома офицеров флота, в который хотят переместить филармонию.

Заседание прошло в среду, 23 февраля, в Николаевском областном совете.

Перед депутатами выступила исполняющая обязанности директора департамента градостроительства и архитектуры Светлана Григорьева. Она предложила депутатам снять 5,5 миллионов гривен с реконструкции КНП «Николаевская областная клиническая больница», поскольку финансироваться она будет из Госбюджета, и распределить по следующим объектам:

-4,4 миллиона гривен на проектно-сметную документацию реставрации Дома офицеров флота;

-ПСД на строительство Ледовой арены – 500 тысяч гривен;

-ПСД для строительства Urban park – 200 тысяч;

-ПСД на капремонт четырехэтажного корпуса областной клинической больницы – 150 тысяч;

-ПСД для строительства спортивного комплекса на Спортивной,17 – 150 тысяч;

-ПСД для строительства берегоукрепляющих сооружений для улучшения состояния акватории в Коблево – 100 тысяч;

Против сразу выступил замглавы областного совета, депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко. При том, что Григорьева сообщила о готовности рассказать о каждом объекте отдельно, Фроленко потребовал предоставить анализ объектов, информацию о том, какие объекты на данный момент достраиваются и какие суммы потрачены. А после этого уже можно прийти к депутатам и «просить 5,5 миллионов».

— Сделайте анализ полностью, по всем тем объектам, какие суммы, сколько потрачено, какие средства, какое финансирование. А потом придете и будете просить у нас 5,5 миллионов. Мы найдем, куда 5,5 миллионов потратить, - сказал Фроленко.

Однопартиец Фроленко, депутат Александр Потемкин согласился с замглавы облсовета, а депутат от фракции «Пропозиция» Андрей Волков стал объяснять, что сначала Григорьевой надо было выйти с этим предложением на комиссию по вопросам ЖКХ. При этом, слова чиновницы о том, что комиссия по ЖКХ назначена только на пятницу, Волкова не удовлетворили.

Григорьева также отметила, что на объекты, о которых она сказала до этого, будут выделены средства из Государственного бюджета. Но выделяться они могут только после того, как по их ремонту или реконструкции подготовили проектно-сметную документацию.

Депутат Ольга Григорьева от фракции «За майбутнє», в свою очередь, заявила, что возможны и другие траты, поскольку в стране нестабильная ситуация, поэтому 5,5 миллионов нужно «зарезирвировать». А Дом офицеров флота, по словам депутата, может еще постоять.

— В такое сложное время, которые мы сейчас переживаем, мы 5,5 миллионов просто «растрынькиваем» и все. На мой взгляд, мы не должны вообще распределять эти 5,5 миллионов, зарезервировать их. Принято решение о сокращении ставки НДС, о налоговых каникулах, о сокращении проверок. То есть, наш бюджет не будет получать всех запланированных средств. Мы не можем 4,4 миллиона сейчас дать на реконструкцию ДОФа, который стоял 30 лет, может он еще простоит. Будет государственное финансирование или нет, это еще так…, - сказала Григорьева.

Ее позицию поддержал Фроленко, отметив, что гарантий на получение с средств из Госбюджета на дальнейшее строительство или ремонт эти объектов, «нема».

В итоге, депутаты решили отложить этот вопрос до решения комиссии по ЖКХ.

Напомним, коллективы Николаевской областной филармонии решили разместить в Доме офицеров флота, проектно-сметную документацию необходимо закончить до апреля 2022 года.

Ранее интернет-издание «NikLife», показало, каком состоянии на данный момент находится Дом офицеров флота.

В Николаевской областной государственной администрации, тем временем, ждут финансовой поддержки от городского совета для того, чтобы подготовить проект реставрации Дома офицеров флота. При этом, сам ДОФ находится в коммунальной собственности города.