Ким заявил, что военных РФ на подходе к Николаеве нет и призвал не паниковать

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким успокоил местных жителей и заявил, что на подходах к Николаеву российских военных не зафиксировано.
Об этом речь идет в его видеообращении, опубликованном в Телеграмме.
Он попросил николаевцев не паниковать, потому что власть и правоохранители предпринимают все превентивные меры.
— В последнее время разводится паника, что к нам кто-то в город зашел и так далее. Нет. Не паникуйте. Нет на подходах к Николаеву каких-то врагов. Мы сейчас расставляем блокпосты, расставляем точки, никого в городе нет и в ближайшее время не будет, вы все равно узнаете сразу. Не паникуйте, занимайтесь своими делами, помогайте военным, - заявил он.