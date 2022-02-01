Ким заявил, что военных РФ на подходе к Николаеве нет и призвал не паниковать

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким успокоил местных жителей и заявил, что на подходах к Николаеву российских военных не зафиксировано.

Об этом речь идет в его видеообращении, опубликованном в Телеграмме.

Он попросил николаевцев не паниковать, потому что власть и правоохранители предпринимают все превентивные меры.