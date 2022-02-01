Ким заявил, что в ДОФе разворачивают точку сопротивления военным РФ: «Они не хотят картинки, что воюют с мирным населением»

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал горожан, которые не хотят жить не в Украине, приезжать в Дом офицеров флота, чтобы спасать город.

Он записал соответствующее видеообращение.

— Киев все ДРГ уничтожены. Десантников выгнали. Техника продвигается. Что я заметил, несколько моментов было когда киевляне коктейлем Молотова попалили технику. Русские уехали после этого. Мне кажется они не хотят картинки, что они воюют с населением, - отметил Виталий Ким.