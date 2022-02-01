Международные партнеры, духовенство и достойный отпор оккупантам: Президент Зеленский записал новое видеообращение

В течение дня Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд разговоров с лидерами стран-партнеров.

Об этом шла речь в его видеообращении.

– Готовность Украины защищать свое государство, наша солидарность друг с другом и храбрость сломали сценарий оккупации нашей страны. Мир увидел, украинцы сильные, украинцы могучие, украинцы смелые, украинцы на своей родной земле и никогда никому ее не отдадут, никогда не изменят. Неудивительно, что именно у таких великих людей друзья более мощные, чем враги. В течение дня я говорил с лидерами государств, друзей Украины. Чрезвычайный результат в отношениях с Италией - это действительно новая глава для наших государств. Разговор с Марио Драги, с премьер-министром Итальянской республики, поставил все на свои места. Индия, традиционно мировая сила, обсудил с премьер-министром Моди ход нашего отпора агрессора. Получил полную поддержку. Поблагодарил моего и нашего друга Эрдогана, за неизменную поддержку нашей независимости, нашей территориальной целостности. Согласились с ним, что сегодня крайне важным является запрет и проход российских военных кораблей в Черное море. Сделали, – сообщил Зеленский.

– Добрый друг Украины Ильхам Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что в нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов. Все непросто, но сейчас все будет. Кстати, президент Алиев и президент Эрдоган предложили организовать пепеговоры с Россией. Это можно только поздравить. А еще президент Швейцарии, премьер-министр Греции, премьер-министр Нидерландов Рютте. Чувствуется, что Украина обрела искренность и внимание всего нормального цивилизованного мира, - добавил он.

Также Глава государства рассказал об отключении России от SWIFT.

– А практический результат, вот он SWIFT. Как много в этом слове для русской Федерации. Отключение от глобальной денежной цивилизации. Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновили на то, чтобы все страны Европы согласовали очень сильное и истинное решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Есть и эта важная победа. Это миллиарды и миллиарды убытков для России. Конкретная цена за это подлое вторжение в наше государство. Мы всегда говорили, что за нами правда. А это значит, что удастся даже самые большие достижения, - подчеркнул Зеленский.

Также Президент Украины пообщался с представителями духовенства.

– Сегодня также говорил с лидерами церквей и религиозных общин Украины. Метрополит Эпифаний, представитель православной церкви Украины, метрополит Онуфрий, представитель православной церкви, шейх Тамим, главный муфтий Украины, Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, его святость Папа Римский Франциск, глава католической церкви. Все, абсолютно все лидеры молятся о наших защитниках, о душах наших героев, которые отдали свою жизнь за нашу Украину и за наше единство и победу. И это очень важно, – заявил Президент.