Российский дипломат на конференции ООН по климату принес извинения за вторжение России в Украину

Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов принес извинения за вторжение России в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на France24.

Конференция прошла 27 февраля в онлайн-формате. На нем представительница Украины Светлана Краковская заявила: «Мы в Украине не сдадимся и мы надеемся, что мир не сдастся в построении будущего, устойчивого к изменению климата».

После этого глава российской делегации заявил: «Позвольте мне извиниться от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт». Он добавил, что наблюдающие за происходящим «не могут найти никакого оправдания для атаки на Украину».

Анисимов в разговоре с журналистами не отказывался от этих слов. При этом он отметил, что он отражает его личное «мнение и отношение», и их нельзя рассматривать как официальную позицию российской делегации.