Президент Еврокомиссии заявила, что Украину хотят видеть в ЕС: «Там защищают наши принципы»

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Укриану хотят видеть в Европейском союзе.

Об этом шла речь в ее интервью Euronews.

- Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна. Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной. В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на неё. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она её увидит.

Что касается сроков вступления, президент Еврокомиссии отметила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах.

- Например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье.

Отвечая на вопрос, есть ли у нее вера мирные переговоры и доверяет ли она Путину, Урсула фон дер Ляйен заявила: