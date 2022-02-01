Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Сибига в Facebook

«Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром страны Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление. Документы уже на пути в Брюссель».

Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена ​​председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.