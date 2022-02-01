Восемь стран Евросоюза требуют, чтобы Украине предоставили статус кандидата в члены ЕС

Президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к лидерам ЕС с призывом поддержать заявку Украины на членство в ЕС, как можно скорее предоставить стране статус кандидата в члены ЕС и начать переговоры.

Об этом сообщается на сайте президента Литвы.

«Мы, президенты государств-членов Европейского Союза, Республики Болгарии, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения твердо убеждены, что Украина заслуживает того, чтобы ей была предложена перспектива Союза».

«Поэтому мы призываем государства-члены Европейского Союза мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины и дать возможность институтам Европейского Союза предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата и начать переговорный процесс. В это критическое время мы еще раз выражаем нашу полную солидарность с Украиной и ее народом», - говорится в открытом письме Президента Литвы Гитанаса Науседы.

Напомним, ранее Президент Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.