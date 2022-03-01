Президент Зеленский провел совещание с главами ОГА и мэрами – обсудили оборону и гуманитарные проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов, главами областных государственных администраций и руководителями военных администраций.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию в Украине, подготовку городов к обороне и её ход, возведение укреплений, КПП, обеспечение техникой и оружием. Отдельное внимание было уделено комплектованию Сил территориальной обороны и их координации с местными властями и правоохранителями.

В контексте гуманитарной ситуации руководители местных властей проинформировали Главу государства о количестве жертв среди гражданского населения, ущербе, причиненном инфраструктуре, государственному и частному имуществу. Были определены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствия и организация «зеленых коридоров», где это нужно. По итогам совещания Президент дал соответствующие поручения. Владимир Зеленский также получил информацию о необходимых кадровых решениях.