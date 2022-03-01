Приближенный к Путину бизнесмен лишился яхты стоимость в $600 миллионов – ее конфисковали власти Германии

В Германии власти изъяли 156-метровую яхту попавшего под санкции россиянина Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Он приближен к окружению российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Forbes.

Как пишет издание, с конца октября корабль находится на верфях германской судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге для переоборудования. После принятия санкций правительство Германии заморозило активы, в результате работавшие на яхте сотрудники Blohm+Voss не явились на работу в среду.

Известно, что Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen, который производил его на заказ для него в течение 52 месяцев. Фирма называет ее «одной из самых сложных и сложных яхт, когда-либо построенных как с точки зрения размеров, так и с точки зрения технологии". Ее интерьеры имеют более 1000 диванных подушек и могут вместить до 24 человек в 12 люксах. Яхта является частью многомиллиардного состояния Усманова, охватывающего части железорудного и металлургического гиганта «Металлоинвест» и фирмы бытовой электроники Xiaomi, а также меньшие пакеты в телекоммуникационных, горнодобывающих и медиа.

Отметим, Евросоюз 28 февраля ввел санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских пропагандистов, членов правительства, бизнесменов и представителей СМИ. В списке также российский олигарх Алишер Усманов.