«Эхо Москвы» приняло решение о ликвидации радиоканала и одноименного сайта

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации канала и сайта радиостанции.

Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале в четверг.

«Большинством голосов Совета Директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы». РКН потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы», - сообщил Венедиктов.

Отметим, что несколькими днями ранее Роскомнадзор принял решение отключить радиостанцию «Эхо Москвы» от эфира. В редакции были не согласны с данным решением и обещали дальше работать для слушателей.