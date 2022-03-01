Молдова и Грузия вслед за Украиной подали заявки на вступление в Евросоюз

Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз.

Об этом сообщает «Newsmaker».

Заявление адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону. Через несколько дней документ представят в Брюсселе.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас для Молдовы как никогда важно ускорить процесс интеграции в ЕС. Как отметила Санду на пресс-конференции, последние события в Украине еще раз подтвердили, что евроинтеграция – важнейшая гарантия того, чтобы быть частью свободного мира.

Как сообщает «РБК-Украина», Грузия также подписала заявку на вступление в Европейский союз. Документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, прорыв к строительству европейской демократии и к членству в ЕС станет шагом к объединению Грузии.

Напомним, что Украина 28 февраля подала заявку на вступление в Евросоюз.