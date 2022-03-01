Президент Зеленский переназначил заместителей главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Василия Малюка с должности заместителя главы СБУ перевели на должность первого заместителя. А Сергея Андрущенко наоборот назначили с должности первого заместителя на должность заместителя.

Также заместителем главы СБУ назначили Анатолия Сандурского, который работал в Департаменте контрразведки.

Кроме того, Александра Власенко назначили начальником Главного управления СБУ в АР Крым.