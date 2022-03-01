Зеленский поблагодарил иностранных партнеров за поддержку: «На чьей стороне мир, тот никогда не упадет во тьму»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении выразил благодарность иностранным партнерам, которые подкрепляют свою поддержку конкретными шагами.
Соответствующее видеообращение опубликовал Офис Президента.
Зеленский сообщил, что каждый день и каждую ночь он разговаривает с лидерами многих государств и сообществ. И не было ни одного часа за 11 дней войны, чтобы Украина не услышала, что ей предоставят помощь.
— Ночью снова говорил об этом с президентом Байденом. Я благодарен ему за решительность. За подготовку новых решений для Украины и Европы. Еще новых санкций против агрессии. А перед этим говорил с американскими конгрессменами, сенаторами, более 200 людей очень искренние, максимально заинтересованы в том, чтоб реально нам помочь. Конкретные разговоры, которые умножают нашу уверенность. Потому что, на чьей стороне мир, тот никогда не упадет во тьму. У мира есть сила закрыть наше небо от российских ракет, от российских боевых самолетов, вертолетов. Если кто-то все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле, это просто, если есть воля. Сделать небо безопасным - небо Украины, небо Европы, - заявил он.
Также глава государства общался с премьер-министром Австралии и поблагодарил австралийцев за моральную позицию по отношению к российскому экспорту.
— Не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист может зарабатывать деньги! Премьер-министр Албании, Болгарии, Израиля - поддержка для Украины. Вдохновляющий разговор с Илоном Маском - с человеком, который делает ракеты для будущего. А не убивает ракетами ради прошлого. Мы с ним говорили о том, как побеждать сейчас, как будем работать потом, после победы. Поддержка для Украины от глобального бизнеса, от лидеров самых больших компаний тоже важная. Когда корпоративный мир с тобой и не боится, у тебя есть двойная защита, тройное оружие. У тебя есть будущее! - резюмировал он.