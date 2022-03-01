«Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь»: Зеленский призвал россиян не молчать и бороться за то хорошее, что было в их стране

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских граждан не отмалчиваться, а бороться за свободу и достаток в своей стране, ведь Украины свое будущее выборола, а сейчас идет бой за «наше сегодня».

Об этом он заявил в воскресенье, 6 марта, в видеообращении к населению.

— Украинцы! Мы уже выбороли наше будущее, но все еще боремся за наше «сегодня». Это очень важно. Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством. Это не только наш выбор. Граждане РФ делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни, в эти часы, между жизнью и рабством, сегодня и завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением и автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелами. Не упустите эту возможность, - заявил он.

Владимир Зеленский обратился также к гражданам России и заявил, что для них это не только борьба за Украину, но и борьба за их страну.