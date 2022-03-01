Президента Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана и Орденом Белого льва

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила для Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

Об этом сообщает Офис Президент.

Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство президента Украины и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь.

Руководитель фонда отметил, что сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более трех десятилетий назад, у «империи зла» нет шансов на существование.

Райан привел известные слова Рейгана: «Прежде всего, мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого у наших противников в современном мире нет».

Также стало известно, что Президент Чехии Милош Земан неожиданно обьявил решение о награждении украинского Президента Владимира Зеленского. Об этом Земан объявил во время состоявшегося 7 марта массового награждения, передает «Европейская правда».

- Президент (Владимир Зеленский) показал мужество и храбрость, оставшись в своей стране, несмотря на предложения об эвакуации, – объяснил свое решение Милош Земан.

По его словам, Владимир Зеленский будет награжден высшей государственной наградой Чехии (вероятно, речь идет об ордене «Белого льва»).

Справка

Награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за «осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире».

За все время существования награды ее лауреатами стали всего 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Пауэлл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.

Орден Белого льва - высшая государственная награда Чехии.

Орден был учреждён в 1922 году для награждения иностранных граждан — особо выдающихся политических и общественных деятелей, представителей международных организаций за заслуги перед государством.

Орденом награждает президент Чехии своим указом.