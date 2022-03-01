Страны Балтии решили отключиться от российской электросети раньше 2025 года

Литва, Латвия и Эстония заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации с европейской сетью не в 2025 году, как было запланировано, а раньше.

Об этом заявила парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксоне, цитирует «Интерфакс».

«Министр экономики Янис Витенбергс обратился за поддержкой к Европе, чтобы эти решения можно было реализовать быстрее», - сказала Индриксоне.

Она отметила, что на преждевременное отключение также потребуется дополнительное финансирование, но уже сейчас это обеспечит гораздо более высокую безопасность электроснабжения.

Присоединение к европейским сетям позволит энергосистемам стран Балтии работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими странами Европы.

Как известно, страны Балтии сейчас подключены к сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией.