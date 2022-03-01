Информация о том, что в ООН запретили спользовать слово «война» в описании нападения России на Украину, является фейком, – Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о том, что в ООН запретили называть в Украине «войной», является фейком и информационной провокацией РФ.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте.

«Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН не всегда может ударить по рукам. Фейк об ООН, которая не хочет называть «войну РФ войной» - это информационная провокация РФ, которая хочет создать впечатление, что имеет право убивать граждан Украины и на это никто не будет обращать внимания. РФ = война», - написал советник главы ОП.

Напомним, издание Irish Times 8 марта сообщило о письме ООН, в котором говорилось, что организация запретила своим сотрудникам использовать в отношении событий в Украине слова «война» или «вторжение», чтобы не оскорбить Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил ООН в цензуре после появления информации о распоряжении не называть «войной» нападение РФ.

На претензию отреагировали в ООН. Ее представитель Стефан Дюжжарик ответил изданию The Guardian, что это «просто не тот случай, когда сотрудникам было дано указание не использовать такие слова, как «война» или «вторжение» для описания ситуации». Он также указал на сообщение заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, где она употребляет словосочетание «бессмысленная война» в Украине.

Стефан Дюжжарик сказал, что сотрудников ООН просят оформлять все сообщения о ситуации в нашем государстве, согласно общей позиции организации. Представитель ООН также не отрицает возможность существования письма, которое попало в руки Irish Times. Его мог отправить руководитель какого-то подразделения, но Дюжжарик документ не видел. Другие работники организации, с которыми связались журналисты The Guardian, тоже не получали похожего указания.