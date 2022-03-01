«Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг!»: Зеленский призвал партнеров либо закрыть небо над Украиной, либо помочь боевыми самолетами

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров либо защитить небо Украины, либо хотя бы предоставить самолеты для обороны: их готова была передать Польша, но этого не поддержали США.
Об этом идет речь в его традиционном видеообращении.
- 14 дней полномасштабной жестокой войны, террора против нашего народа. Разрушение городов, блокада целых районов, постоянная бомбардировка... 14 дней отсутствия жизненно необходимого решения – не нашего решения! Мы бы приняли такое решение в считанные часы, если бы нужно было помочь нашим друзьям. Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Масштабную гуманитарную катастрофу. Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских. Против городов. Против нашей инфраструктуры. Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но решения нет, - заявил Глава гсоударства.
Также Зеленский поблагодарил Польшу за «альтернативу» – готовность предоставить Украине боевые самолеты. По его словам, «вопрос в логистике» – и технический вопрос нужно решать немедленно.
- Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей – достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перекладывайте ответственность, а отправьте нам самолеты, - резюмировал Президент Украины.