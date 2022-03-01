«Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг!»: Зеленский призвал партнеров либо закрыть небо над Украиной, либо помочь боевыми самолетами

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров либо защитить небо Украины, либо хотя бы предоставить самолеты для обороны: их готова была передать Польша, но этого не поддержали США.

Об этом идет речь в его традиционном видеообращении.

- 14 дней полномасштабной жестокой войны, террора против нашего народа. Разрушение городов, блокада целых районов, постоянная бомбардировка... 14 дней отсутствия жизненно необходимого решения – не нашего решения! Мы бы приняли такое решение в считанные часы, если бы нужно было помочь нашим друзьям. Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Масштабную гуманитарную катастрофу. Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских. Против городов. Против нашей инфраструктуры. Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но решения нет, - заявил Глава гсоударства.

Также Зеленский поблагодарил Польшу за «альтернативу» – готовность предоставить Украине боевые самолеты. По его словам, «вопрос в логистике» – и технический вопрос нужно решать немедленно.