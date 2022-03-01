Одиозный нардеп Шевченко заявил, что его никто не задерживал, а сам он добровольно встроил в ВСУ

Народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что его никто не задерживал. Сейчас он находится в рядах ВСУ, куда вступил добровольно.

Об этом он анписал на своей странице в Facebook.

«Внимание! Все о чем написали СМИ, о моем задержании сотрудниками СБУ на границе – фейк. Некоторое время я не был на связи. Когда увидел в Интернете эту чушь, был удивлен. Никто и нигде меня не задерживал. Официально сообщаю: я добровольно вступил в вооруженные силы Украины. И сейчас прохожу службу в воинской части А0515. Украина непобедима! Итого к победе!» – написал Шевченко.

Стоит отметить, что А0515 - это Главное управление разведки Минобороны, которое дислоцируется в Киеве.

Напомним, 7 марта СМИ сообщили, что при попытке пересечения границы с Польшей Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко.

Избранный в парламент от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко стал одиозным благодаря симпатиям к режиму Лукашенко в Беларуси.

Шевченко самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом. Фракция «Слуга народа» ранее исключила Шевченко из своего состава.