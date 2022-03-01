Ахметов заявил, что остается в Украине и помогает ВСУ и Силам теробороны

Олигарх Ринат Ахметов заявил, что он остается в Украине и помогает ВСУ и Силам территориальной обороны Украины.

Об этом сообщает «Forbes».

- Мой фонд помогает украинцам выживать, предоставляя воду, еду, лекарства и любую помощь, которую мы можем оказать здесь и сейчас. Предприятия СКМ помогают армии и Силам территориальной обороны защищать наш суверенитет, нашу свободу и независимость и побеждать в войне.

- Я нахожусь в Украине и уезжать из страны не собираюсь. Я разделяю те же чувства со всеми украинцами: я искренне жду победы Украины в этой войне. И мы начнем восстанавливать страну, чтобы сделать ее более счастливой и процветающей. Со своей стороны, я не пожалею ни средств, ни усилий для достижения этой цели, - сказал Ахметов.

По его словам, победой для Украины было бы полное прекращение огня, полный вывод российских войск из Украины и полное восстановление международно признанных границ Украины. В том числе Крыма и Донбасса.