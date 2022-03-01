В полиции Николаевщины сменили начальника следственного отдела

Новым начальникам следственных подразделений полиции Николаевской области и заместителем начальника ГУ Нацполиции стал Эдуард Соловьев.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Коротко о нем, настоящий офицер, полковник полиции с огромным опытом боевых действий и специалисте в области юриспруденции! P.s. Время тяжелое, но дух боевой. Слава Украине!» – написал Шайхет в соцсети.

До этого Эдуард Соловьев был заместителем начальника слесдственного управления ГУ НП в Киеве.

До должности в столице, с 2015 года, месяц прослужил в Харькове. А еще ранее работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Донецкой области.