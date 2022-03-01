НБУ призвал участников мирового страхового рынка отказаться от работы с россией и белоруссией

Национальный банк Украины призвал участников мирового страхового рынка не принимать на страхование все риски, странами происхождения которых являются Российская Федерация и Федерация Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Страна-агрессор и страна, которая поддерживает ее действия, должны быть изолированными от мирового рынка страхования. Команда НБУ принимает все возможные меры для этого. Наша цель сегодня - обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать военной агрессии российской федерации и ее приспешников», - прокомментировал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.