Украинский суд заочно арестовал сбежавшего нардепа Киву, а ГБР объявляет его в международный розыск

Следователи Государственного бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления народного депутата Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10 марта 2022 года следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что сбежавшего из Украины Киву решили выгнать из фракции ОПЗЖ – его считают провокатором.

После этого Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Илье Киве. Ему инкриминируют госизмену, посягательство на территориальную целостность Украины, незаконно обращение с оружием и изготовление и распространение коммунистической символики.