Оккупанты готовят «референдум» по созданию «Херсонской народной республики» – обзванивают местных депутатов, чтобы склонить их на свою сторону

Российские оккупанты готовят псевдореферендум по созданию так называемой «Херсонской народной республики».

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить на свою сторону и помочь в организации «референдума».

«Оккупанты звонят депутатам Херсонского областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался. Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР!» - призвал депутат Херсонского облсовета.

Сергей Хлань также уверен, что не может быть никаких оправданий сотрудничества с оккупантами.

«Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже, чем людям из Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля, которые уже две недели переносят бесчеловечные страдания, но не сдаются!» - написал он.

Он также призвал депутатов войти в историю Украине не предателями, которые никому не нужны, а гражданами, чьи имена будут помнить и следующие поколения.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. В частности, в Геническе прошел самый масштабный митинг за 30 лет.

Также сообщалось, что 4 марта оккупанты свезли в Херсон крымчан на «митинг благодарности за освобождение» – Зеленский и местная власть призывают не верить постановке.