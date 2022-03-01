Президент Украины отметил государственными наградами четырех николаевских морпехов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами четырех офицеров 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом свидетельствует указ Президента Украины №117/2022 «О награждении государственными наградами Украины».

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награжден полковник Владимир Баранюк, командир 36-й ОБМП.

Подполковник Андрей Корнийчук награжден орденом Данилы Галицкого.

Капитан Олег Дрондель награжден медалью «За военную службу Украины».

Полковник Валерий Даценко отмечен орденом «За мужество» ІІІ степени.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами троих офицеров и двух военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.