Посол ЕС заявил, что началась работа по присоединению Украины к Европейскому союзу

Работа по присоединению Украины к Европейскому союзу началась, процесс пошел.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет «Лига.net».

По его словам, 11 марта на саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявку Украины на членство в Евросоюзе.

«Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата. Лед тронулся. Процесс пошел», - сказал Маасикас.

Посол добавил, что страны ЕС и союзники поставляют Украине оружие, и «еще больше помощи впереди». Кроме того, ЕС защищает тех, кто спасается от путинского террора:

«ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Это поможет украинцам, прибывающим в ЕС».

Маасикас отметил, что первый транш новой макрофинансовой помощи Евросоюза в 300 млн евро уже поступил в Украину, «и это еще не все».