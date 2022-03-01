Спецслужбы РФ хотят дискредитировать украинцев, оставшихся в России – в СНБО предупредили о терактах

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнаружил очередную попытку России провести дезинформационную кампанию под «чужим флагом».

Об этом говорится в сообщении центра.

Для консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы России планируют проведение операции, направленной на дискредитацию украинцев, проживающих в России. В рамках этой спецоперации планируется:

- распространение призывов к украинцам, живущим в России, относительно возглавления протестного движения по свержению режима путина. К провозглашению призывов будут привлекаться лидеры общественного мнения с якобы проукраинской позицией, которые находятся за пределами России.

- предоставление протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической «украинской» окраски.

- реализация серии провокаций насильственного (террористического) характера, которые будут «организовываться» этническими украинцами.

- усиление пропагандистских мер с целью разъяснения гражданам России безальтернативности войны с Украиной и необходимости уничтожения украинцев.