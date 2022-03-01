Рада лишила скандального нардепа Киву депутатского мандата, – СМИ

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.

Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники в ВР.

- Кива больше не депутат. 335 голосов «за» его исключение, - сообщил собеседник издания.

Напомним, что сбежавшего из Украины Киву решили выгнать из фракции ОПЗЖ – его считают провокатором.

После этого Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Илье Киве. Ему инкриминируют госизмену, посягательство на территориальную целостность Украины, незаконно обращение с оружием и изготовление и распространение коммунистической символики.

Позже стало известно, что следователи Государственного бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.