Секретарь СНБО считает, что Украина должна заключить оборонный союз с Великобританией

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина должна заключить оборонный союз с Великобританией.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ, передает пресс-служба СНБО.

- Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания, - сказал Данилов.

Также он отметил, что не все страны должным образом отреагировали на войну России против Украины.

- Уже весь мир понимает, что происходит в Украине. К сожалению, не все страны реагируют правильно. Но мы победим. Вспомните, как вели себя перед Второй мировой некоторые страны. Для них важны не демократические ценности, а деньги. Сначала они закрыли глаза на захват Крыма, затем – на оккупацию части Луганской и Донецкой областей.