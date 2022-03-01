Секретарь СНБО считает, что Украина должна заключить оборонный союз с Великобританией

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина должна заключить оборонный союз с Великобританией.
Об этом он сообщил в эфире Радио НВ, передает пресс-служба СНБО.
- Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания, - сказал Данилов.
Также он отметил, что не все страны должным образом отреагировали на войну России против Украины.
- Уже весь мир понимает, что происходит в Украине. К сожалению, не все страны реагируют правильно. Но мы победим. Вспомните, как вели себя перед Второй мировой некоторые страны. Для них важны не демократические ценности, а деньги. Сначала они закрыли глаза на захват Крыма, затем – на оккупацию части Луганской и Донецкой областей.
– Без применения силы врага побороть невозможно, и мы очень благодарны странам, которые нам помогают. Но есть и такие, кто бросил нас в сложную минуту. Они тоже станут известны… Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей, кто за это ответит? – сказал Данилов.