ПАСЕ исключила РФ из состава Совета Европы, поддержала Украину и признала Приднестровье зоной российской оккупации

Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Решение принято практически единогласно – за проголосовало 216, воздержались 3, против не было ни одного голоса.

В ходе рассмотрения резолюции стало известно, что Россия, поняв неизбежность своего исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

- Но это не останавливает наши планы, не прерывает процедуру, – прокомментировал эту попытку президент ПАСЕ.

В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости его действия с принципами организации. В то же время, учитывая, что РФ до конца этого года формально остается участником организации – ПАСЕ просит ускорить рассмотрение исков против России в Европейском суде по правам человека.

Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ стремится продолжить поддержку негосударственных институтов, противодействующих диктатуре Путина. Решение поручает Совету Европы «поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в России». Ожидается, что финансирование для этого будут предоставлено оставшимися членами СЕ. Также решение предлагает «усилить поддержку государств Совета Европы, принявших большое количество украинских беженцев».

Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

ПАСЕ сначала планировала отклонить все поправки, касающиеся создания бесполетной зоны, предоставления Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу. ПАСЕ призвала все государства, оставшиеся в организации после изгнания России, «рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России».