Экс-генпрокурор Рябошапка пытался покинуть Украину как отец троих детей, но ему отказали

14 марта пограничники на пункте пропуска «Косино» в Закарпатской области отказали бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в выезде в Венгрию.

Об этом сообщает «Фокус».

45-летний экс-чиновник намеревался попасть в Евросоюз во время действия военного положения на основании того, что он является отцом троих детей, однако предоставить подтверждающих это документов не смог.

Представительница «Косино» сказала экс-чиновнику, что он как мужчина призывного возраста пытается выехать за границу без детей. При этом она указала, что Рябошапка может предоставить пограничникам скан-копии заграничных паспортов детей, чтобы возможно было установить, в какой стране на данный момент они находятся.

По информации издания, Рябошапка предоставил пограничникам три копии информационных страниц французских паспортов своих детей — Люка Рябошапки 2017 г.р., Тимура Рябошапки 2012 г.р. и Марко Рябошапки 2015 г.р.

Помимо этого, по данным журналистов, бывший генпрокурор предоставил справку от мэрии французского города Ла-Ванцено о том, что он является отцом троих детей и задекларировал 9 тыс. евро. Издание также отмечает, что сами дети покинули Украину 8 января рейсом Борисполь-Франкфурт.

Тем не менее, в итоге ему отказали в выезде.

- Вам отказано в пересечении государственной границы, поскольку с вами нет детей и отсутствуют документы, где вы являетесь отцом троих и более детей, - сообщила сотрудник Госпогранслужбы Рябошапке.

Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором 29 августа 2019 года, его кандидатуру тогда поддержали 312 народных депутатов Верховной Рады. Уже 5 марта 2020 года парламентарии сообщили ему о недоверии, в связи с чем чиновник был уволен.