«Мир и мы изменились»: Фракция «ОПЗЖ» в Херсонском горсовете самораспустилась

В среду, 16 марта, на внеочередном заседании фракции ОПЗЖ в Херсонском городском совете было принято о роспуске фракции.

Об этом сообщил глава фракции Юрий Стельмашенко в Facebook.

По его словам, на обсуждение заседания вынесли всего один вопрос: «Возможность пребывания в рядах политической силы, некоторые деятели которой предали нашу страну».

«Местные депутаты – это прежде всего прямая связь с жителями наших громад. И мы есть зеркало настроений и предпочтений, тут нет глобальной политики, но есть человеческие отношения и долгая жизнь «вместе», тут все про всех, все знают. Я не вижу среди жителей Херсона и области, даже малейшей поддержки «военной операции в Украине», создания ХНР или смены флага», – пишет Стельмашенко.

«Мы мирные люди, мы хотим жить, работать, растить своих детей, развивать свою страну. И да у нас были проблемы, с «перегибами» в сторону национализма, языкового вопроса. Меня и некоторых моих коллег оштрафовали за использование русского языка во время официальных заседаний. Но это наше украинское дело, как мы будем на это реагировать и с этим бороться, потому что это и есть свобода, это и есть демократия, когда ты можешь бороться за свои права, быть в оппозиции, быть с чем-то несогласным и высказывать свободно своё мнение. Я уверен, что путём разговоров, личных поступков и взаимного уважения к взгляду оппонента мы всегда решим спорные вопросы, внутри своей страны самостоятельно, нам не нужна помощь, особенно такая… с бомбами на наши города, с убитыми и невинными жертвами, этой ещё не названой войны», – добавил глава фракции.

По его словам, по итогам заседания фракции депутатами единогласно было принято решение о роспуске фракции ОПЗЖ в Херсонском городском совете и выходе из партии.

Также Стельмашенко добавил, что прошло время таких партий, как «Партия регионов», «Оппоблок» и «ОПЗЖ»: «Мир и мы изменились».

«Остаёмся людьми, с нашими людьми. Живем и работаем на благо города и страны. В единственно возможном объединении: «Добрий вечір, ми з України». Временно оккупированный Херсон», – резюмировал депутат горсовета.

Напомним, в Мелитополе российские оккупанты назначили «и.о. мэра» Мелитополя одиозную депутата от «Оппоблока» Галину Данильченко.