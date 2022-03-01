«Китай никогда не будет нападать на Украину», - посол КНР

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что его страна не будет нападать на Украину.

Об этом он сказал на встрече с руководством Львовской ОГА.

- Китай и Украина – это стратегические партнеры, в этом году – 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как Посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа.