Украина расплачивается за то, что Запад долго не понимал угрозы, которую представляет путин, – Джонсон

Украина сейчас «расплачивается» за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет Владимир Путин.

Такое заявление сделал в разговоре с BBC британский премьер Борис Джонсон, передает ЭП.

По его словам, проблему создали те европейские страны, которые, несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, «вернулись к путину, как к части сообщества».

При этом, как считает Джонсон, российское вторжение в Украину уже провалилось, поскольку путин недооценил «силу сопротивления» в Украине.

Заявления Джонсона были озвучены во время визита в Саудовскую Аравию, где он обсуждал вопросы энергетической безопасности. По его словам, Запад теперь должен убедиться, что он «никогда больше не будет уязвим к шантажу путина», в том числе – и энергетическому шантажу.

Стоит отметить, что этот визит британского премьера был остро раскритикован оппозиционными лейбористами из-за нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Там отмечают, что Джонсон просто «предпочел одного диктатора другому».

В ответ премьер отмечает, что не закрывает глаза на инциденты с нарушениями прав человека, однако должен быть «реалистом» и «смотреть на глобальную картину», когда дело касается энергетической безопасности.