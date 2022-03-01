Совет Европы приостанавливает отношения с Беларусью

Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта, решил приостановить отношения с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба СЕ.

Приостанавливается право участия Беларуси в заседаниях и иных мероприятиях Совета, Европейской фармакопее, соглашении по спорту, ГРЕКО (антикоррупционная организация при Совете) и других инициативах.

При этом в заявлении Совета Европы сказано, что отношения с гражданским обществом Беларуси, правозащитными организациями и независимыми СМИ будут укрепляться.

Генеральному секретарю Совета Европы предложено заблокировать для белорусских представителей доступ в офис, предоставленный им в здании Совета и отозвать запрос на перерегистрацию Информационного пункта Совета Европы в Минске.

Напомним, что ранее Россию исключили из Совета Европы.